Суд оставил смолянина в колонии на 8 лет за убийство знакомого в ссоре

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Смоленский областной суд отказал в смягчении наказания 8-летнего срока жителю региона. Приговор Промышленного районного суда от 6 мая 2026 года оставлен без изменений.

Трагедия произошла 12 января. Мужчина был в гостях у знакомого, они распивали спиртное. В разговоре о задержке зарплаты на подработке хозяин дома упрекнул гостя, что тот привёл его туда работать. Словесная перепалка переросла в драку — мужчина нанёс приятелю множественные удары кулаками в голову. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Осуждённый и его адвокат просили снизить срок, указывая на смягчающие обстоятельства. Но судебная коллегия не нашла оснований для пересмотра приговора и отклонила жалобы. Мужчина проведёт 8 лет в колонии строгого режима.

Ранее «Комсомольская правда — Смоленск» писала, что в Смоленске теперь будут бороться не только с борщевиком, но и с клёном-ясенелистным — штрафы до 700 тысяч рублей.