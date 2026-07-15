Смоленск снова без горячей воды: почему сроки отключений постоянно сдвигаются

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Лето в Смоленске давно ассоциируется не только с отпусками, но и с тазиками, кастрюльками и кипятильниками - привычным набором для тех, кому отключили горячую воду. В этом году сезон выдался особенно нервным: обещанные сроки то и дело откладывались, а впереди - новая волна отключений. Из-за плановой остановки ТЭЦ-2 без горячей воды на две недели останется добрая половина города. В ситуации разбирались журналисты сайта АиФ-Смоленск.

Когда обещали одно, а получили другое

За последние месяцы смоляне поневоле выучили целый набор терминов из лексикона энергетиков: опрессовка, гидравлические испытания, скрытые повреждения. Раньше эти слова встречались разве что в служебных отчётах, а теперь стали частью повседневной жизни - вместе с неудобствами, которые за ними стоят.

Жительница центра города Алёна Потапова вспоминает, что горячую воду отключили строго по графику - 2 июня. А вот включить обратно к обещанному 16-му числу не получилось. Сроки сдвигали сначала на неделю, потом ещё на две - в итоге вода отсутствовала пять недель подряд, и семье пришлось перекраивать все планы.

В смоленском филиале «РИР-Энерго» объяснение простое: объём работ пришлось расширить. Чтобы зима прошла без аварий, нужен был дополнительный комплекс профилактических ремонтов. Как отметили в компании, лучше сделать всё основательно сейчас, чем потом разгребать последствия в холода.

К 6 июля основные работы в центре города завершили: обновили 23 метра трубопровода диаметром 400 мм и поставили четыре сальниковых компенсатора - устройства, которые защищают трубы от температурных расширений и продлевают срок их службы. Параллельно капитально отремонтировали более полукилометра труб диаметром 300 мм на улице Попова - от этой магистрали напрямую зависит тепло в 74 многоквартирных домах.

Кто следующий на очереди

Если в центре часть работ уже позади, то в Заднепровье всё только начинается. Здесь гидравлические испытания теплосетей продлятся до 7 августа включительно. Участки, которые не выдержат повышенного давления при проверке, отправят на ремонт - лучше найти слабое место сейчас, чем зимой в разгар морозов.

Ещё один крупный объект - улица полка «Нормандия-Неман» и прилегающие территории. По графику горячей воды там не будет вплоть до начала сентября, и жители уже не скрывают недовольства.

Особенно показательна история Елены Кудряковой с улицы Бородинской. Возмущает её не столько сам факт плановых отключений, сколько их хаотичность. По документам горячую воду должны были отключить с 3 июля по 3 сентября. На деле подача прекратилась ещё 16 июня - с формулировкой «до окончания ремонтных работ». В диспетчерской сначала называли дату 26 июня, потом - 3 июля.

«Но ситуация не была бы такой абсурдной, если бы с 3 июля нас не отключили ещё на два месяца, - говорит Елена. - Когда пытаешься дозвониться, слышишь в ответ: «таковы реалии». Скажите, это нормальные реалии, по-вашему?»

Похожие вопросы сегодня задают сотни смолян: одни только пережили первый этап отключений, а другие уже готовятся снова доставать вёдра.

Почему ТЭЦ-2 остановят на две недели

С 22 июля по 4 августа на ТЭЦ-2 пройдут масштабные работы на генерирующем оборудовании. Без горячей воды на этот период останутся все потребители, чьи дома подключены к централизованному теплоснабжению от станции.

Дело не в капризе энергетиков: регламентные операции на котлах и турбинах физически невозможно провести, пока станция работает. Это один из ключевых этапов подготовки к осенне-зимнему периоду - то, что нельзя отложить или сделать «на бегу».

Сколько ещё менять трубы

Специалисты сходятся во мнении: затянувшиеся отключения и постоянные переносы сроков - прямое следствие состояния городских сетей, а не разовое недоразумение.

«Проблема в Смоленске стоит особенно остро. Протяжённость трубопроводов единой теплоснабжающей организации составляет около 140 километров, при этом ежегодно филиал меняет лишь 1,5–2 километра, - объясняет эксперт направления «Комфортная городская среда» Народного фронта в Смоленской области Сергей Якимов. - Темпы замены явно уступают масштабам износа, а самые уязвимые места, где порывы случаются чаще всего, - это как раз стыки между старыми и новыми участками».

По словам эксперта, энергетикам и городским властям приходится искать непростой баланс. С одной стороны - необходимость обновлять самые аварийные участки сетей. С другой - важно удержать тарифы на тепло на приемлемом уровне. Заменить все ветхие трубы разом невозможно: это моментально разгонит цены и добавит городу социального напряжения.

За последние годы филиал «РИР-Энерго», как отмечает специалист, уже избавился от самых проблемных отрезков сети. Но говорить о полном решении проблемы пока рано - старые трубопроводы всё ещё остаются, и без наращивания темпов замены ситуацию переломить не получится.

А смолянам, по большому счёту, нужно немногое: чтобы летние отключения горячей воды были короткими и предсказуемыми, а зимой - не было ни аварий, ни замёрзших квартир.