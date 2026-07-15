76-летний марафонец из Ярцева обогнал 6 тысяч участников на «Белых ночах»

Фото: паблик "Смоленская область", ВК.

В Санкт-Петербурге прошёл международный марафон «Белые ночи» — 10 706 бегунов из 46 стран. Среди них был 76-летний Александр Князев из Ярцева. В жуткую жару с влажностью под 92% он пробежал классические 42 километра 195 метров и финишировал на 4616-м месте, обогнав более 6 тысяч соперников. Но главное — в своей возрастной группе 75–79 лет он стал абсолютным победителем, опередив второго призёра на 36 минут.

Для Александра марафоны — дело жизни. Первый 42-километровый забег он совершил ещё в 1988 году. За плечами — ни одного схода с дистанции. В прошлом году он вошёл в топ-70 российских бегунов, преодолевших все три марафона Лиги БРИКС (Казань, Питер, Москва), и занял там второе место. А в этом году уже выиграл два старта из трёх — в Казани и Санкт-Петербурге — и гарантировал себе победу в общем зачёте Лиги марафонов БРИКС.