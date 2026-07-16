В Смоленской области стартует летний марафон фестивалей

Смоленщина этим летом превращается в одну большую фестивальную площадку. Тысячи гостей со всей страны и из-за рубежа едут сюда ради истории, музыки, книг и еды.

Уже 18 июля — первый сап-фестиваль «Сплав на сапах по Днепру». Ожидается 350 участников, а зрителей — тысячи. Кульминация — концерт на Владимирской набережной, где финиширует водная колонна.

В этот же день, 18 июля, в посёлке Пржевальское — военно-исторический фестиваль «Слобода партизанская» к 85-летию первого партизанского сражения на Смоленщине. Гостей ждут реконструкции боёв и погружение в героические страницы истории.

С 20 по 23 июля в «Смоленском Поозерье» — всероссийский слёт семейного сообщества «Родные – Любимые»: палатки, походы, песни у костра и обмен семейными традициями.

25–26 июля — книжный фестиваль «Гороушна»: 40 издательств, встречи с писателями и квесты для детей прямо в центре Смоленска.

Август не сбавляет оборотов. 1–2 августа — международный фестиваль исторической реконструкции в Гнёздове: сражения, турниры, ярмарка средневековых товаров и фолк-группы. До 5 тысяч гостей из России и Беларуси.

8–9 августа — пятый «Гастролето в Смоленске» на улицах Коммунистической и Глинки. Лучшие блюда от местных шеф-поваров и производителей.

7–9 августа в Поозерье — два события: форум сельских библиотекарей #НАСОБЪЕДИНЯЕТКНИГА с технологиями и ИИ в библиотечном деле, а также фестиваль ИТ и бизнеса «Табтабус 2026» с конкурсами и интерактивами.

14–15 августа — третий джазовый фестиваль в Смоленске на улице Ленина. Музыканты из Москвы, Питера, Беларуси и даже французского Бордо, конкурс молодых исполнителей, лекции и мастер-классы.

19–23 августа — всероссийский студенческий слёт «Больше, чем путешествие» в Поозерье. И финальным аккордом — 28–29 августа межрегиональный фестиваль современного театра «Первое касание» с труппами из столиц и конкурсом молодёжных коллективов.