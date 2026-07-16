В смоленском «Орлёнке» после долгого перерыва открылась первая смена

Фото: Правительство Смоленской области.

В посёлке Красный Бор Смоленска после многолетнего долгостроя официально открыл двери детский оздоровительный центр патриотического воспитания «Орлёнок». Объект начали строить ещё в 2010 году, и только в последние два года удалось довести реконструкцию до конца. Теперь это современный круглогодичный комплекс на 128 мест: обновлённый спальный корпус, столовая, спортзал, медпункт, благоустроенная территория и новая котельная.

Первыми гостями стали 100 активистов «Движения Первых» из 14 муниципальных округов Смоленской области. Сегодня они дали старт первой смене под названием «Время первых».

В 2026 году в «Орлёнке» запланировано 9 профильных патриотических и спортивных смен. Лагерь станет площадкой, где школьники не просто отдыхают, а получают знания, раскрывают таланты и находят друзей.

Ранее «Комсомольская правда — Смоленск» писала, что в регионе стартует летний марафон фестивалей: сап-сплав, партизанская реконструкция, джаз и гастрофесты.