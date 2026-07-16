В Смоленской области абитуриенты подали 20 тысяч заявлений на 7,5 тыс. бюджетных мест

Фото из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В вузах, колледжах и техникумах региона продолжается приёмная кампания. Самая высокая конкуренция — в Смоленском государственном медицинском университете, СмолГУ и филиале РАНХиГС. Будущие студенты чаще всего выбирают здравоохранение, госуправление, прикладную математику, строительство и педагогику. В техникумах — архитектуру, геодезию, сварочное производство и туризм.

Особый упор — на целевое обучение. В этом году планируют заключить более 2,5 тысячи договоров. Для региона выделено 457 целевых мест в вузах, из них 127 — педагогические специальности. Больше всего нужны учителя математики, физики, информатики, русского и иностранных языков, истории и обществознания.

Для целевиков — щедрая поддержка: повышенные стипендии до 20 тысяч рублей, компенсация за общежитие, ежемесячные выплаты педагогам до 20 тысяч. А молодые учителя могут получить до 2 миллионов рублей на первоначальный взнос по ипотеке и ещё 20% от стоимости жилья. Выпускникам-целевикам — доплата 5–6 тысяч рублей к зарплате.

Приём в вузы — до 25 июля, в техникумы и колледжи — до 15 августа. Документы можно подать онлайн через Госуслуги — сервисами «Поступление в вуз онлайн» и «Поступление в СПО онлайн».

Ранее «Комсомольская правда — Смоленск» писала, что в смоленском «Орлёнке» после долгого перерыва открылась первая смена — 100 активистов заехали в новый лагерь.