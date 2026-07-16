Суд подтвердил законность охранных зон в центре Смоленска

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В Смоленске вступили в силу чёткие правила, регулирующие строительство в исторической части города. Документ определяет территории, где запрещено любое строительство, где допустимы только ограниченные изменения, а где необходимо сохранять природный и исторический ландшафт. Эта мера направлена на сохранение облика древнего города и его культурного наследия.

Инициативная группа собственников недвижимости оспаривала постановление в суде, утверждая, что при подготовке документа не в полном объёме был использован Проект охранных зон и зон регулирования застройки памятников истории и культуры г. Смоленска, утверждённый решением Смоленского облисполкома от 3 сентября 1982 года № 528. По мнению истцов, разработчики руководствовались не обязанностью сохранять памятники, а желанием реализовать строительный проект межвузовского кампуса в историческом центре.

Однако Смоленский областной суд, рассмотрев дело 6 июля, признал документ полностью соответствующим федеральному законодательству и принятым с соблюдением всех процедур. Суд отметил, что постановление издано высшим исполнительным органом власти области в пределах предоставленных полномочий и не нарушает прав и законных интересов граждан.

Теперь любые строительные проекты в центре Смоленска должны учитывать установленные ограничения. Для жителей это означает защиту исторического облика города от бесконтрольной застройки.