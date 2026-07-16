В Смоленске привели в порядок фасады 10 домов

Фото: Администрация г. Смоленская.

В областном центре продолжается плановая работа по обновлению фасадов многоквартирных домов. Это не только внешний вид, но и защита зданий от влаги, перепадов температур и времени — от состояния стен зависят прочность, энергоэффективность и комфорт проживания.

На сегодня полностью завершены работы по 10 адресам: на улицах Крупской (63/2 и 71), Кашена (8), Маршала Жукова (12), Ленина (7/2), Николаева (34), Черняховского (8 и 10), Воробьева (16/12) и Витебском шоссе (30). Фасады обрели обновлённый вид.

Ремонт уже идёт или скоро начнётся ещё на 9 адресах: Бакунина (5 и 13), Тухачевского (3 и 8), Николаева (75 и 69), Витебское шоссе (28а, 28, 32, 34), Беляева (6), Колхозная площадь (6) и Черняховского (6). Кроме того, на улице Воробьева объявлены конкурсные процедуры по 18 адресам — от 15 до 34 домов, включая 15, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 30а, 32, 32а и 34.