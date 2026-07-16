Более 124 тысяч жителей Смоленской области уже пользуются приложением «Госуслуги Дом»

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За полтора года количество пользователей сервиса в регионе выросло более чем вдвое — с 55 тысяч в начале 2025 года до 124 тысяч к июлю 2026-го. По всей России приложение установили уже 20 миллионов человек — почти каждый седьмой житель страны.

Через приложение можно передать показания счётчиков, оплатить ЖКУ, отправить жалобу в УК, участвовать в собраниях собственников и следить за состоянием дома. Недавно добавили важную функцию — теперь на главном экране приходят уведомления о плановых отключениях воды. Это особенно актуально в летний ремонтный сезон.

Кроме того, в регионе работают более 4 тысяч официальных домовых чатов в мессенджере «МАКС» — там тоже доступен мини-бот «Госуслуги Дом» для передачи показаний и обращений.

Замминистра строительства Константин Михайлик отметил, что приложение стало одним из самых востребованных цифровых сервисов в сфере ЖКХ. Губернатор Василий Анохин подчеркнул, что рост числа пользователей говорит о доверии жителей к цифровым инструментам, которые экономят время и делают работу УК прозрачнее.

Ранее «Комсомольская правда — Смоленск» писала, что в Смоленске привели в порядок фасады 10 домов — ещё на 20 адресах ремонт начнётся в ближайшее время.