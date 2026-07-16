В Смоленске на трёх улицах появились муралы с Героями России — участниками СВО

Фото: Правительство СО.

В Смоленске завершился проект «Искусство помнить». На фасадах домов по улицам 12 лет Октября, Крупской и Октябрьской Революции теперь красуются портреты трёх героев — Андрея Блохина, Дмитрия Беляева и Кирилла Деменкова. Все они — уроженцы или выпускники Смоленской военной академии, все удостоены звания Героя России посмертно или с тяжёлыми ранениями.

У каждого своя история. Дмитрий Беляев погиб, прикрывая выход подразделений из окружения. Андрей Блохин закрыл собой подчинённого от дрона со взрывчаткой и скончался на месте. Кирилл Деменков — единственный выживший из троих: он был тяжело ранен, десять дней провёл в коме, перенёс пять операций, но выжил и продолжает служить. Его мурал теперь напоминает горожанам о том, что герои — среди нас.

Рисовали художники в непростых условиях: внезапные ливни то и дело срывали работу, приходилось работать и под дождём. Зато горожане поддерживали ребят — угощали конфетами и благодарили за важное дело. Губернатор Василий Анохин подчеркнул, что муралы — это не просто украшение, а живая связь поколений и способ говорить о героях на языке улицы.

Два года назад в Смоленске уже появился мурал Героя России Александра Бичаева на улице Маршала Жукова. Новая серия стала продолжением этой системной работы.