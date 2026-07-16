Смоляне взяли два золота на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике

Фото: паблик "Смоленская область", ВК.

В Смоленске прошли Первенство России среди юниоров до 23 лет и Всероссийские соревнования для спортсменов до 18 лет. На домашней арене наши земляки не подвели — две золотые медали остались в регионе.

Варвара Судоплатова стала лучшей в метании копья среди юниорок. Её результат — почти 56 метров — не оставил шансов соперницам. Степан Веткин взял золото в прыжках в высоту с результатом 2 метра 26 сантиметров.

Всего на турнире разыграли награды в беге, эстафетах, прыжках, метаниях и многоборьях. Ярко проявили себя легкоатлеты из Санкт-Петербурга, Челябинской, Свердловской и Московской областей. Губернатор Василий Анохин поздравил победителей и отметил, что такие достижения вдохновляют молодёжь и укрепляют спортивный авторитет региона.

Ранее «Комсомольская правда — Смоленск» писала, что в Смоленске на трёх улицах появились муралы с Героями России — участниками СВО.