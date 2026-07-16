Делегация из Томска приехала на Смоленщину по «Дорогам Победы» — чтобы сохранить память о войне

Фото: smolensk.er.ru.

В Смоленскую область с официальным визитом прибыла делегация из Томской области в рамках межрегионального проекта «Единое историческое пространство: дорогами Победы». Маршрут проложен по местам памяти, скорби и героизма. Первыми точками стали Вязьма и Сафоновский округ.

Фото: smolensk.er.ru.

В Вязьме — Городе воинской славы — гости посетили стелу и мемориал «Богородицкое поле», где в 1941 году погибли около 840 тысяч советских солдат. Среди них — бойцы 166-й Сибирской дивизии. В Сафоновском округе делегация побывала у мемориального комплекса в селе Рыбки, где в братской могиле покоятся тысячи бойцов, поднятых поисковиками. Там же в 2022 году зажгли Вечный огонь, а рядом освятили храм и открыли памятник воинам-афганцам.

Фото: smolensk.er.ru.

Председатель облдумы Игорь Ляхов подчеркнул: живых свидетелей войны остаётся всё меньше, а попытки переписать историю — всё активнее. Наша задача — правдиво рассказывать молодёжи о судьбах солдат и тружеников тыла.

Руководитель делегации Оксана Козловская отметила, что Томскую и Смоленскую области связывает многое: в 1941–1942 годах сюда эвакуировали смоленские детские дома, на томской земле похоронены смоляне, умершие от ран. Сегодня поисковики работают вместе, чтобы восстановить имена павших.

Делегация пробудет на Смоленщине ещё два дня. Сегодня в Смоленске — премьера фильма «166 Сибирская бессмертная» в КДЦ «Губернский» (вход свободный). Завтра гости посетят мемориалы в Ярцевском и Холм-Жирковском округах.