«Это будет наш секрет»: как смоленские дети отдают мошенникам родительские деньги

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За полгода в Смоленской области зарегистрировали больше тысячи IT-преступлений - 842 мошенничества и 212 дистанционных краж. Ущерб - около 410 миллионов рублей. АиФ-Смоленск заметил, что всё чаще ключевым звеном в этих схемах становятся не взрослые, а школьники и студенты.

Как это выглядит на практике

Классика жанра: подростку звонят или пишут в мессенджере, представляются сотрудником банка, полиции или Росфинмониторинга. Легенда обычно одна - родители якобы попали под подозрение (перевели деньги «не туда», нарушили закон), и чтобы их спасти, нужно срочно «задекларировать» сбережения.

Так, в Вязьме 17-летней школьнице объяснили, что её отца ждёт уголовное дело за перевод денег в недружественную страну. Единственный выход - собрать все деньги в доме и передать курьеру. Испуганная девочка нашла дома 1,3 млн рублей и отдала их незнакомцу, взяв слово никому не рассказывать. О случившемся она рассказала матери только позже.

Похожая история произошла с 17-летней жительницей Дорогобужского района: ей позвонили «из банка» и «следователь», убедили, что со счетов родственников уходят деньги на запрещённую деятельность. Итог - оформленный на отчима кредит, поездка на такси в другой город и 700 тысяч рублей, переведённые мошенникам.

Взрослых подростков разводят иначе - но не менее эффективно. 18-летний смолянин, поверив «сотруднику» Росфинмониторинга, передал курьеру валюту и родительские украшения на 1,8 млн рублей. Курьера, кстати, задержали - но деньги уже ушли кураторам.

Дети попадаются даже без звонков

Есть схемы попроще - без личного разговора со взрослым мошенником. Ребёнку в соцсетях обещают бесплатные «робуксы», скины или подарки от блогера. Стоит проявить интерес - просят сфотографировать экран телефона родителей с банковским приложением и кодом из СМС. Чтобы подросток не успел задуматься, включают таймер на 5–7 минут.

Другой вариант - «старший друг» по игре. Несколько дней общения, доверие - а потом просьба сфотографировать карту родителей или продиктовать код из СМС. В самых жёстких случаях ребёнка инструктируют ночью приложить палец спящего родителя к телефону или поднести гаджет к его лицу для разблокировки.

Есть и вариант с «лёгким заработком» - платят за просмотр роликов или использование банковской карты. Когда доходит до «зарплаты», просят ввести реквизиты счёта родителей и код из СМС.

На что обращать внимание

В УМВД по Смоленской области перечисляют признаки, по которым можно распознать разводку: незнакомец просит сфотографировать телефон, карту или СМС родителей, обещает бесплатную валюту или призы, при этом торопит, пугает полицией и просит ничего не говорить маме и папе.

Начальник пресс-службы смоленского УМВД Наталья Гуреева советует объяснить ребёнку простое правило: если с ним связался незнакомец и что-то просит - рассказать об этом родителям сразу же, даже если уже страшно и кажется, что поздно. А на просьбу дать номер телефона, адрес или данные карты достаточно ответить: «Я спрошу у родителей». По её словам, после этой фразы мошенники почти всегда пропадают.