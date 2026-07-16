Смоленская область и Томск будут вместе хранить правду о войне — подписано соглашение

Фото: smolensk.er.ru.

В Смоленске в Сквере памяти Героев прошёл митинг с участием сотен человек: дети войны, малолетние узники, депутаты, молодёжь и делегация из Томской области во главе со спикером заксобрания Оксаной Козловской. Они возложили цветы к Вечному огню, памятнику Марии Октябрьской и могиле Михаила Егорова — того самого, кто водрузил Знамя Победы над Рейхстагом.

В музее «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны» состоялась передача капсулы с томской землёй с Мемориала Славы воинам-томичам — она будет храниться в смоленском музее. А затем стороны подписали межрегиональное соглашение о сотрудничестве по сохранению исторической памяти. Ранее такие документы уже заключили Псковская, Кемеровская области и Алтайский край.

Председатель облдумы Игорь Ляхов подчеркнул: проект «Дорогами Победы» связывает тыловые и фронтовые регионы. В годы войны в Томск эвакуировали раненых и детские дома, многие судьбы остались неизвестными. Наша общая задача — вернуть имена героев и сохранить правду о Великой Победе и роли советского солдата.

Делегация также посетила Свято-Успенский собор, где митрополит Исидор отслужил литургию о погибших бойцах 166-й стрелковой дивизии.

Ранее «Комсомольская правда — Смоленск» писала, что делегация из Томска приехала на Смоленщину по «Дорогам Победы» — чтобы сохранить память о войне.