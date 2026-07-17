Смолянка украла у больной матери 55 тыс. рублей и получила условный срок

Фото: Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Смоленской области.

В апреле 2026 года женщина находилась у своей матери в деревне Кощино. Когда состояние здоровья пожилой женщины ухудшилось, дочь вызвала скорую. Мать сама сказала, где лежит кошелёк со 100 тысячами рублей, и разрешила тратить деньги на нужды — на лечение и расходы. Дочь потратила 45 тысяч, а остальные 55 тысяч просто забрала себе.

В суде она признала вину и раскаялась. Смоленский районный суд 14 июля приговорил её к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год. Также она обязана вернуть матери все 55 тысяч рублей по гражданскому иску.

Суд учёл смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние, помощь следствию, отсутствие судимостей и состояние здоровья самой подсудимой и её близких. Отягчающих обстоятельств не нашли.

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