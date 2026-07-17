Фото из архива. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Завтра в Смоленске — первый массовый сплав на сапах по Днепру. Регистрация закроется сегодня.**

18 июля в Смоленске впервые пройдёт массовый сплав на сапбордах по Днепру. Участники стартуют от Шейновского пляжа и финишируют на Владимирской набережной. Регистрация — только до конца сегодняшнего дня, 17 июля. Подать заявку можно на сайте.

На финише всех ждут памятные жетоны и розыгрыш призов: разыграют сапборд, годовой набор бытовой химии, наушники Airpods 4. Также будут специальные номинации: «Лучший костюм», «Самая дружная команда», «Сап Леди», «Сап Мэн» и «Самый возрастной участник».

Важное условие — наличие спасательного жилета. Без него к сплаву не допустят.