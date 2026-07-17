Депутаты горсовета поприветствовали делегацию из города Томска

Фото: Смоленский городской Совет.

Председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин и депутаты горсовета приняли участие в церемонии возложения цветов в сквере Памяти Героев в рамках визита делегации Томской области.

Официальный визит гостей из города Томска состоялся благодаря межпарламентскому проекту «Единое историческое пространство: дорогами Победы». В первый день участники межрегионального проекта побывали в Вяземском и Сафоновском округах.

Фото: Смоленский городской Совет.

Сегодня делегация Томской области посетила торжественный митинг в сердце города Смоленска – сквере Памяти Героев. Участники митинга возложили цветы к Вечному огню и могилам Героев, бюсту Марии Октябрьской, могиле М.И. Егорова, стелам городов-героев и городов воинской славы, почтили память павших воинов Великой Отечественной войны минутой молчания.

«Единение нашего города-героя Смоленска и города трудовой доблести Томска ещё раз доказывает нам основные задачи проекта – сохранить историческую правду, передать молодому поколению память о мужестве нашего народа и неразрывном единстве фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны», – отметил председатель горсовета Анатолий Овсянкин.

В Смоленской области проект реализуется при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» в рамках федерального партийного проекта «Историческая память».

Далее в музее «Великой Отечественной войны» состоялась торжественная церемония подписания межрегионального Соглашения о сотрудничестве по вопросам сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне. Томская делегация передала капсулу с землёй с мемориала «Монумент Славы воинам-томичам».