Семь учреждений культуры Смоленска присоединились к «Пушкинской карте»

Фото из архива. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Смоленске к программе «Пушкинская карта» присоединились семь муниципальных учреждений культуры: Камерный театр, библиотечная система, ДК «Шарм», ДК в Гнездове, КЦ «Заднепровье», ДК «Сортировка» и Центр культуры.

Даже летом программа востребована. Только в июне прошло 15 мероприятий, которые посетили 150 молодых смолян. Среди ярких событий — спектакли Камерного театра и квест «Гнездовское подполье» ко Дню партизан и подпольщиков.

Власти усиливают работу с колледжами и техникумами, чтобы больше молодёжи от 14 до 22 лет узнали о карте и её возможностях. 25 июля в 18:00 в Камерном театре покажут спектакль «Шинель» — билеты по «Пушкинской карте» уже в продаже на сайте театра.

Ранее «Комсомольская правда — Смоленск» писала, что завтра в Смоленске впервые пройдёт массовый сплав на сапах по Днепру — регистрация заканчивается сегодня.