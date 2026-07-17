Смоленский городской Совет расширяет взаимодействие с Думой города Томска

Фото: Смоленский городской Совет.

16 июля состоялось подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Смоленским городским Советом и Думой города Томска.

Председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин поприветствовал председателя Думы города Томска Сергея Сеченова. В ходе встречи, которая состоялась в Штабе общественной поддержки Смоленской области, было отмечено, что история сотрудничества между Смоленском и Томском составляет уже более 15 лет. 16 октября 2009 года было подписано Соглашение о межмуниципальном сотрудничестве между городами.

По словам Анатолия Овсянкина, Смоленск и Томск всегда умели ценить традиции и историческую память. Взаимовыгодное сотрудничество в промышленности, торговле, культуре, науке и образовании, туризме, строительстве активно расширяется.

«Убеждён, что подписание соглашения между Смоленским городским Советом и Думой города Томска – ещё один закономерный и логический шаг в развитии наших дружеских отношений, в укреплении сотрудничества», – отметил Анатолий Васильевич.

Председатель Думы города Томска, кавалер ордена Мужества, ветеран специальной военной операции Сергей Сеченов подчеркнул, что со Смоленском у него связаны самые добрые воспоминания. Он пять лет обучался в Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского, что во многом определило его дальнейшую военную судьбу.

«Очень горд, что в эти дни удалось побывать на героической, многострадальной Смоленской земле, пропитанной кровью и храбростью защитников Отечества. Смоленщина во все годы являлась для врагов самым трудным рубежом на пути к Москве, здесь в первые месяцы Великой Отечественной войны сражалась и наша 166-я стрелковая дивизия. Во многом благодаря беспримерному мужеству и упорству сибиряков, фашистское наступление под Смоленском летом и осенью 1941 года приостановилось. В результате Смоленского сражения был сорван немецкий план «Барбаросса», который предусматривал за 2-3 месяца разгромить Красную армию и захватить Москву», – сказал Сергей Геннадьевич.

Напомним, ранее состоялись совместное возложение цветов в сквере Памяти Героев, а в Культурно-досуговом центре «Губернский» – кинопоказ документального фильма «166 Сибирская бессмертная» о подвиге воинского соединения в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня делегации Смоленска и Томска посетят братское захоронение в деревне Петрово Ярцевского округа, а также музей-мемориал боевой славы 166-й стрелковой дивизии и Вадинского партизанского края в Холм-Жирковском округе, где состоится передача томской земли и торжественная церемония отбора смоленской земли с Мемориала памяти погибших воинов-сибиряков.

Отметим, межрегиональный межпарламентский проект «Единое историческое пространство: дорогами Победы» родился в год 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В сентябре 2025 года председатели Законодательных органов четырех регионов – трех сибирских (Томская, Кемеровская области и Алтайский край) и Псковской области – подписали Соглашение о сотрудничестве. В мае 2026 года к проекту присоединились Красноярский край, Омская и Смоленская области.