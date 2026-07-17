В Смоленской области до конца года откроют новые спортобъекты — залы, комплексы и площадки ГТО

Фото: Правительства СО.

Более 60% смолян регулярно занимаются спортом. До конца года в регионе появится несколько новых объектов.

В Рославле строят современный модульный зал единоборств — уже готово основание, скоро привезут металлоконструкции, параллельно благоустраивают территорию. В Демидове возводят физкультурно-оздоровительный комплекс, а в Новосельцах, Кардымове и Ершичах — уличные ФОКи открытого типа.

Также появятся семь новых площадок ГТО. Одна уже работает в Рославле, подготовлены основания в Демидовском, Шумячском, Гагаринском, Смоленском и Духовщинском округах — там монтируют оборудование. На финише — подготовка площадки в Сафонове.

В Смоленске продолжаются два крупных проекта: строительство семейного ФОКа «Термолэнд-Дельфин» и капремонт ФОКа на Попова, который после ремонта адаптируют для занятий людей с ограниченными возможностями.

Ранее «Комсомольская правда — Смоленск» писала, что в Красном открылся первый в регионе детский центр «Светлячок».