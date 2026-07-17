Суд в Смоленской области обязал продавца вернуть 1,4 млн рублей за Audi A8

Фото из архива. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Покупатель обратился в суд после того, как в октябре 2024 года у него изъяли купленный за 1,4 млн рублей Audi A8. Автомобиль признали вещественным доказательством по уголовному делу о краже — он был похищен у титульного собственника. Договор купли-продажи заключили ещё в ноябре 2023 года, но продавец не сообщил, что на машину могут быть притязания третьих лиц.

Гагаринский районный суд 6 апреля встал на сторону покупателя. Продавец обязан вернуть всю сумму — 1,4 млн рублей — и возместить убытки на обслуживание авто (62 850 рублей). Областной суд оставил решение в силе: покупатель не знал и не мог знать, что машина «криминальная», а изъятие произошло по основаниям, возникшим до сделки.

Теперь продавец должен вернуть деньги и забрать себе проблемный автомобиль.

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