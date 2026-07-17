На Большой Советской в Смоленске укрепляют склон после сползания

Фото: Правительство СО.

В Смоленске продолжаются работы на чётной стороне улицы Большая Советская — между Соболева и Козлова. Там из-за переувлажнения грунта подземными водами сполз тротуар и брусчатка. Ослабленный откос пришлось срочно укреплять.

Ранее на место выезжали аварийные службы, задействовали 30 единиц техники. Специалисты укрепили подошву склона шпунтом, провели водопонижение, проложили дополнительные дренажные канавы и трубы — воду отвели в ливневку. Движение пешеходов на этом участке временно ограничили в целях безопасности.

Сейчас разрабатывают план восстановления тротуара и ограждения. После завершения экстренных работ привлекут специалистов для детального обследования — чтобы разработать проект комплексной инженерной защиты склона и исключить повторение ситуации.

Ранее «Комсомольская правда — Смоленск» писала, что в Смоленской области завтра будет солнечно и тепло — до +25°С.