В Смоленске впервые прошёл массовый сплав на сапбордах по Днепру — более 300 участников

Фото: Дмитрий Иванцов.

В субботу, 18 июля, Шейновский пляж стал точкой сбора любителей активного отдыха. Более 300 человек на сапбордах отправились в водное шествие по центру Смоленска до Владимирской набережной. Организаторы подготовили музыкальное сопровождение на всём маршруте, а на финише гостей ждали ярмарка, активности от партнёров и развлекательная программа.

Фото: Дмитрий Иванцов.

Каждый участник получил памятный жетон. Особо отличились креативные сапсёрферы в необычных костюмах — их отметили в номинациях «Лучший костюм», «Самая дружная команда» и «Сап Леди». Главные призы — сапборд и годовой набор бытовой химии — разыграли среди всех участников.

Фото: Дмитрий Иванцов.

Мероприятие прошло при поддержке правительства области, администрации города, нацпроектов «Туризм и гостеприимство» и «Спорт России», а также партнёров — Альфа-Банка и сети магазинов «Grass Смоленск». Власти города и региона высоко оценили идею проведения фестиваля в Смоленске и сам формат проведения.

- Этот день стал настоящим праздником для любителей активного образа жизни. Пусть первый опыт станет отправной точкой для проведения ежегодных фестивалей, которые привлекут не только жителей города, но и туристов, - сказал губернатор Василий Анохин.