Фото из архива. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Новый Туристско-информационный центр в Смоленске станет главной площадкой, где жители и гости города смогут вживую познакомиться с возможностями Союзного государства — от туристических маршрутов до совместных бизнес-проектов. Здесь будут проходить выставки, конференции и встречи, которые раньше просто негде было проводить. О том, что центр разместится в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» на площади Победы, «Комсомольской правде» сообщили в областном правительстве после встречи с госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым.

Внутри исторического здания появится не просто справочное бюро, а современное общественное пространство: выставочные залы, коворкинг для работы, конференц-зал и экспозиция, посвященная культуре и туристическому потенциалу двух стран. По словам Глазьева, туризм сегодня — один из приоритетов сотрудничества России и Беларуси, поэтому проект получил высокую оценку на самом верху. Документация уже готова, все согласования получены — реконструкция вот-вот начнется.

Параллельно регион готовится к XIV Форуму регионов России и Беларуси, который пройдет в Смоленске в 2028 году. Это решение озвучила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Кстати, для удобства путешественников с апреля возобновили пригородное железнодорожное сообщение между Смоленском, Витебском и Оршей — теперь добраться до соседей стало проще.

Экономика тоже укрепляется: Беларусь остается главным внешнеторговым партнером области с долей почти 70%. Сейчас стороны совместно работают над проектами в дорожном хозяйстве, ЖКХ и промышленности, несмотря на внешнее давление.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что здание кинотеатра «Октябрь» пустовало много лет и местные жители не раз просили власти найти ему применение.