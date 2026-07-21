На что жалуются жители Ельни?

Фото Смоленской областной Думы

Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов провел прием граждан и встречу с активистами в Ельнинском округе. Жители обратились к нему с личными и общественно значимыми вопросами — от протекающих крыш до состояния дорог и помощи родственникам бойцов СВО.

Одной из первых на прием пришла пенсионерка Людмила Юрьевна с улицы Советской. Ее четырехквартирный дом 1980-х годов постройки не попал в программу капремонта, крыша течет уже давно. Женщина рассказала, что вместе с соседкой покупала пленку и тазы, чтобы спасать квартиры от потопов, обращалась в разные инстанции — безрезультатно. Также она пожаловалась на разбитую подъездную дорогу и загрязненный колодец возле бывшей поликлиники. Ляхов пообещал найти нестандартные пути решения и взять вопрос на контроль.

Отдельный блок составили обращения от родственников участников СВО. Галина Николаевна, сестра добровольца, который сейчас на передовой, попросила помочь с ремонтом аварийного частного дома. Боец уже поставил новые окна и сделал забор во время отпуска, но в доме до сих пор прогнили полы и нет отопления. Ляхов заверил, что лично проконтролирует эти вопросы.

Бывшая учительница Наталья Александровна пришла за разъяснением по отмене коммунальной льготы — помощникам спикера поручили разобраться в ситуации. Также жители подняли проблемы дороги к деревне Луки и доступности кладбища в деревне Рождество. Все обращения приняты в работу.

На встрече с активистами «Единой России» ельнинцы предложили учредить региональный праздник — День рождения советской гвардии. Игорь Ляхов идею поддержал, но отметил, что вопрос требует обсуждения с губернатором и бюджетных расчетов. Кроме того, активисты говорили о борьбе с борщевиком и нехватке дизельного топлива для полевых работ. В завершение встречи Ляхов вручил Почетную грамоту облдумы заместителю директора Ельнинской библиотечной системы Нине Лесничей за многолетний труд.