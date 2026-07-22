Суд обязал администрацию дать жилье сироте под Смоленском

Фото из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Смоленский районный суд встал на сторону девушки из числа детей-сирот, которой местные чиновники отказали в жилье из-за отсутствия финансирования. Истица обратилась в суд после того, как администрация Смоленского муниципального округа сообщила, что деньги на обеспечение ее квартирой на 2026 год не выделены, субвенция не предусмотрена. О решении суда сообщили в объединенной пресс-службе судов Смоленской области.

Девушка относится к категории лиц, оставшихся без попечения родителей, и была признана нуждающейся в жилье, но свое право на получение благоустроенного помещения так и не смогла реализовать. Суд установил, что отказ администрации незаконен, и 15 июля 2026 года обязал Министерство социального развития Смоленской области профинансировать покупку квартиры за счет областного бюджета. Администрации муниципального округа предписано после выделения средств приобрести и предоставить истице жилье площадью не менее установленной нормы.

Теперь чиновники обязаны исполнить решение суда в установленный законом срок.