В Смоленской области на целевое обучение планируют набрать более 2600 студентов

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В 2026 году в Смоленской области планируют набрать более 2600 выпускников на целевое обучение по программам среднего профессионального образования. Такие данные озвучили на заседании регионального правительства.

Целевое обучение позволяет студентам еще во время учебы понимать свои перспективы, получать поддержку от будущего работодателя и после выпуска быть трудоустроенными. Наиболее востребованы направления в промышленности, транспорте, здравоохранении, образовании, строительстве и IT. В сфере здравоохранения, например, поступило 383 предложения от медицинских организаций при плановом ориентире 340 мест, в сфере физической культуры — 24 предложения при плановых 18.

Для студентов-целевиков предусмотрены дополнительные меры поддержки. В прошлом году увеличили размеры дополнительных стипендий для тех, кто заключил договоры с областными и муниципальными учреждениями. Отдельные выплаты получают ребята, набравшие более 90 баллов на ЕГЭ и заключившие договор с бюджетными организациями региона. Также предусмотрены доплаты для будущих учителей физики, математики, информатики, химии и биологии.

В вузах планируют заключить свыше 450 договоров с абитуриентами. Среди учебных заведений, где ждут целевиков: Смоленский государственный медицинский университет, Смоленский государственный университет, сельхозакадемия, филиалы РАНХиГС, МЭИ, Финансового университета, а также Смоленский государственный университет спорта.

В Правительстве подчеркнули, что целевое обучение помогает молодым людям оставаться работать в регионе, развивать предприятия, школы и больницы Смоленской области.