Смолянка с раком почки родила здорового ребенка

Фото: региональный Минздрав.

В Клинической больнице №1 Смоленска пациентка с онкодиагнозом сохранила беременность и родила здорового малыша. На плановом УЗИ у женщины обнаружили объемное образование почки, МРТ и онкоконсилиум подтвердили рак. О том, как проходила операция и роды, «Комсомольской правде» сообщили в региональном Минздраве.

Перед врачами встал непростой вопрос: прерывать беременность или действовать в интересах двоих. Пациентка выбрала второе, поэтому ее направили на операцию в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина в Москве, а ведение беременности взяли на себя специалисты НЦАГиП им. В.И. Кулакова.

29 июня случились долгожданные роды — мальчик родился здоровым. Сейчас мама продолжает наблюдение у онкологов.