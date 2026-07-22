В центре Смоленска открыли скамейку для многодетных семей

Фото: smolensk.er.ru.

В День многодетной семьи, который в Смоленской области впервые отмечают официально, в самом сердце города появился новый арт-объект — скамья для большой и дружной семьи. Торжественное открытие состоялось 21 июля при поддержке партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья».

Идею придумали участники организации «Многодетные семьи Смоленщины» во главе с Еленой Прачкиной. Дизайн-проект презентовали еще в конце апреля, а датой открытия выбрали праздник, учреждения которого долго ждали многодетные родители. Сегодня в регионе проживает порядка 9 тысяч семей, где воспитывают троих и более детей.

Председатель облдумы Игорь Ляхов, который сам является многодетным отцом и дедушкой, отметил, что арт-объект — это благодарность всем многодетным родителям и символ традиционных ценностей. «Сегодня за наши ценности и традиции наши ребята воюют, выполняя задачи СВО, чтобы в России были семьи, чтобы рождались дети», — подчеркнул он.

Главное украшение скамьи — «смоленские ангелы» работы скульптора Александра Ларюцкого. Арт-объект станет частью экскурсионных маршрутов: у него туристам и горожанам будут рассказывать истории знаменитых многодетных семей Смоленщины.

Как отметила координатор проекта Елена Амельченкова, на открытии история не закончится: к проекту уже присоединились около 18 регионов, и совсем скоро такая скамья появится в Ижевске.