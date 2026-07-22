Смолянин взял бронзу на Чемпионате ЦФО по авиамодельному спорту

Фото: Минспорта смоленской области.

В Вязьме 18–19 июля прошёл Чемпионат Центрального федерального округа по авиамодельному спорту в классе радиоуправляемых планеров F5J. Спортсмены из Москвы, Московской, Тамбовской, Смоленской и Орловской областей, а также представители Республики Беларусь соревновались на площадке в пригороде Вязьмы с оптимальными природными условиями для полётов.

По итогам напряжённой борьбы третье место и бронзовую медаль завоевал представитель Смоленска Владимир Малюк.

Губернатор Василий Анохин отметил, что соревнования показали высокий уровень подготовки участников и способствовали развитию авиамодельного спорта в регионе, а также укреплению спортивных связей между Россией и Беларусью.