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НовостиСпорт22 июля 2026 7:26

Смолянин взял бронзу на Чемпионате ЦФО по авиамодельному спорту

Источник:kp.ru
Фото: Минспорта смоленской области.

Фото: Минспорта смоленской области.

В Вязьме 18–19 июля прошёл Чемпионат Центрального федерального округа по авиамодельному спорту в классе радиоуправляемых планеров F5J. Спортсмены из Москвы, Московской, Тамбовской, Смоленской и Орловской областей, а также представители Республики Беларусь соревновались на площадке в пригороде Вязьмы с оптимальными природными условиями для полётов.

По итогам напряжённой борьбы третье место и бронзовую медаль завоевал представитель Смоленска Владимир Малюк.

Губернатор Василий Анохин отметил, что соревнования показали высокий уровень подготовки участников и способствовали развитию авиамодельного спорта в регионе, а также укреплению спортивных связей между Россией и Беларусью.