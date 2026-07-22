«Свободные уши» напрокат: как в Смоленске зарабатывают на чужих жалобах

Фото из архива. Фото: Александра ТИМОЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Нытинг - услуга, о которой ещё пару лет назад никто не слышал, - добрался до Смоленщины. Схема проста: один платит за возможность пожаловаться на жизнь, второй слушает, кивает и сочувствует. Без советов, без оценок, без осуждения. Коллеги с сайта АиФ-Смоленск решили разобраться, кто предлагает такую услугу в Смоленске, сколько это стоит и почему психологи относятся к тренду с осторожностью.

Сколько стоит, чтобы тебя выслушали

Достаточно открыть любую крупную площадку с объявлениями - и предложения «платной жилетки» находятся за минуту. Их десятки, и смоленские авторы среди них есть.

Самый бюджетный вариант - 400 рублей в час. Мария из Смоленска обещает разговор по душам и полную конфиденциальность, звонки принимает с 12:00 до 20:00.

Татьяна берёт 500 рублей и делает акцент на главном принципе нытинга: выслушать без осуждения и непрошеных советов. Форматы на выбор - переписка, звонки, видеосвязь, голосовые сообщения. Отдельно уточняет: это не психологическая помощь, а дружеская поддержка.

Ещё одна Мария за 700 рублей готова не только к онлайн-беседам, но и к живым встречам - прогулке в парке или разговору в кафе. С важной оговоркой: общение строго платоническое.

Самый гибкий прайс - у Светланы: от 300 рублей за 20 минут до 900 за час. В её арсенале есть и необычная опция - «письмо, которое никто не прочитает»: за 500–900 рублей она вдумчиво ответит на длинное сообщение. Светлана честно предупреждает, что психологом не является, и при серьёзных проблемах советует идти к специалистам.

Общая черта всех объявлений: никто не обещает решить проблему. Обещают другое - что вас наконец-то выслушают.

«В один день телефон молчит, в другой - до десяти звонков»

Ирина из Заднепровского района Смоленска - одна из тех, кто предлагает такую услугу. По её словам, рынок в регионе только формируется, и спрос пока нестабильный: бывают дни полной тишины, а бывают - до десяти звонков.

«Чаще всего обращаются женщины. Они более открыты и эмоциональны. Рассказывают о финансовых трудностях, о семейных проблемах. Много молодых мам в декрете, которые остаются наедине с бытом и детьми, - им особенно не хватает поддержки», - рассказывает Ирина.

В профессию она попала случайно: увидела похожие объявления в сети и решила попробовать. Говорит, что ей искренне нравится помогать людям - хотя бы тем, что она может их выслушать.

Скорая помощь, но не лечение

Практикующий психолог Елена Бычкова считает появление нытинга закономерным: общество стало разобщённым. Раньше переживаниями делились с близкими и знакомыми - сейчас выслушивать чужие жалобы мало кто готов.

«В русском языке есть хорошее слово "поделиться" - страхами, проблемами, эмоциями. Это нормальная практика, так было всегда. Хоть маме пожалуемся, хоть мужу, хоть коллеге - накал эмоций спадает», - объясняет Елена Семёновна.

При этом специалист сразу расставляет акценты: нытинг - не терапия, а временное обезболивание. Выпустить пар, снять острое напряжение в моменте - да, это работает. В этом смысле услугу можно сравнить со «скорой помощью», которая даёт ощущение поддержки здесь и сейчас.

Но на этом возможности формата заканчиваются. Если задача - не просто выговориться, а разобраться в причинах своего состояния и что-то изменить, платные «уши» не помогут. При серьёзных психологических трудностях психолог настоятельно рекомендует обращаться к профессионалам.