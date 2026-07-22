В Смоленске 24 июля отключат воду на трёх улицах и в деревне Новосельцы

Фото из архива. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Смоленске 24 июля с 9 до 23 часов будет отключено холодное водоснабжение в связи с переключением потребителей на новую водопроводную линию.

Без воды останутся жители домов по следующим адресам:

улица Шевченко — д.87, д.87а, д.87а ст.1, ст.4, ст.7, д.87б, д.89, д.89а, д.89б, д.89в, д.89г, д.90, д.91, д.91д, д.91 к.1, д.91 к.2, д.91а, д.91б, д.91в, д.91г, д.93, д.93а, д.93б, д.93в, д.93г, д.93д, д.93е, д.95, д.97, д.98, д.98а, д.98б, д.98в, д.98 ст.1, д.99, д.99а к.1, д.99б, д.99в, д.99в ст.1, д.99в ст.2, д.99в ст.3, д.99в ст.4, д.99в ст.5, д.99в ст.6, д.99 к.1, д.99 к.2, д.99 к.3, д.101а, д.101а ст.1, д.107а, д.109;

улица Соболева — д.114а;

улица Смольянинова — д.1;

деревня Новосельцы — частные домовладения.

Для бытовых нужд будет организован подвоз воды. Телефон аварийно-диспетчерской службы: 8 (4812) 38-18-50. В администрации предупредили, что после окончания работ возможно временное ухудшение качества воды до окончания промывки сетей.