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НовостиОбщество22 июля 2026 14:53

Смолянка перевела мошенникам миллион ради заработка на криптобирже

Источник:kp.ru
Фото из архива.

Фото из архива.

Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

Женщине поступило сообщение в мессенджере от неизвестного, предложившего преумножить капитал с помощью инвестиций в криптовалюту, сообщили в региональном УМВД.

Смолянка перевела через банковское приложение 224 тысячи рублей на указанный аферистом счёт, а также передала нарочно курьеру 776 тысяч рублей. Всего — ровно 1 миллион рублей. Прибыли, как и обещали, женщина не получила, поняла, что её обманули, и обратилась за помощью в полицию.

По факту мошенничества проводится проверка, полицейские устанавливают личности причастных. В УМВД вновь предупреждают смолян: если вам гарантируют доход выше банковского или предлагают заработать на биржевых торгах — это мошенники. Не переводите деньги незнакомцам, читайте отзывы и советуйтесь с близкими.