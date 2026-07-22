Смолянка перевела мошенникам миллион ради заработка на криптобирже

Фото из архива. Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

Женщине поступило сообщение в мессенджере от неизвестного, предложившего преумножить капитал с помощью инвестиций в криптовалюту, сообщили в региональном УМВД.

Смолянка перевела через банковское приложение 224 тысячи рублей на указанный аферистом счёт, а также передала нарочно курьеру 776 тысяч рублей. Всего — ровно 1 миллион рублей. Прибыли, как и обещали, женщина не получила, поняла, что её обманули, и обратилась за помощью в полицию.

По факту мошенничества проводится проверка, полицейские устанавливают личности причастных. В УМВД вновь предупреждают смолян: если вам гарантируют доход выше банковского или предлагают заработать на биржевых торгах — это мошенники. Не переводите деньги незнакомцам, читайте отзывы и советуйтесь с близкими.