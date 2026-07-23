Атлет из Тёмкино победил на Международном турнире силачей

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Спортсмен из Смоленской области Валентин Акимов победил на Международном турнире силачей «Король мира» (King of the World) в китайском Лучэне. Российские атлеты завоевали золото и серебро, а также установили два национальных рекорда Китая в отдельных дисциплинах.

Валентин Акимов родом из деревни Горки Тёмкинского округа, живёт там с рождения. Начал тренироваться в 29 лет, когда сослуживцы заметили его выдающиеся физические способности. Первым крупным успехом стала победа на турнире «Смоленская крепость», затем были победы Всероссийского уровня, а теперь — международное признание.

Соревнования проходили два дня в рамках фестиваля Liuchao Fun 2026. За победу в весовых категориях до 90 кг, до 105 кг и в абсолютной категории боролись атлеты из девяти стран, включая Либерию, Нигерию, Малайзию, Канаду, Казахстан, Азербайджан, Сингапур и Россию. В составе команды «Сильнейшая нация мира» вместе с Акимовым выступал москвич Дмитрий Самойлов.