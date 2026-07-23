Смоляне могут забронировать путевки в «Юный Ленинец» с 24 июля

Фото из архива. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

С 00:00 24 июля на региональном Портале госуслуг Смоленской области открывается бронирование путевок в детский оздоровительный лагерь «Юный Ленинец». Путевки предназначены для детей школьного возраста до 17 лет включительно, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Бронирование доступно на две смены: с 3 по 16 августа (140 мест) и с 18 по 31 августа (101 место).

Родителям рекомендуется заранее подготовить необходимые документы и успеть забронировать путевки, так как количество мест ограничено.