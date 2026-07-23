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НовостиПроисшествия23 июля 2026 6:50

За сутки в Смоленской области горел дом и случились две аварии

Источник:kp.ru
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Смоленской области ликвидировали техногенный пожар в Дорогобужском округе и два ДТП в Смоленске и Рославле.

В 4:22 в деревне Егорьево Дорогобужского муниципального округа горел двухквартирный дом. Также пожарные один раз выезжали на тушение мусора.

Днём в Смоленске на пересечении улиц Шевченко и Верхний Волок столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус — пострадавших нет, на месте работали шесть сотрудников МЧС на двух единицах техники. В Рославле на транспортной развязке окружной дороги опрокинулся седельный тягач с полуприцепом, прицеп съехал в кювет. В аварии пострадал человек, спасатели смыли с дороги легковоспламеняющиеся жидкости, предотвратив возгорание. К ликвидации последствий привлекались четыре сотрудника МЧС и одна единица техники.

Происшествий на воде не зарегистрировано.