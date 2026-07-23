На смоленских предприятиях вводят выплаты до 100 тысяч за рождение ребенка

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В Смоленской области 166 предприятий и организаций присоединились к корпоративному демографическому стандарту, который с 2025 года внедряется в России по поручению президента. Его цель — помочь работодателям создать систему поддержки сотрудников с детьми, чтобы те могли совмещать работу, профессиональное развитие и воспитание детей.

Среди участников стандарта — АНО «Национальный исследовательский институт дополнительного профессионального образования», которое предоставляет выплаты при беременности и рождении ребенка, дополнительные отпуска, дистанционную работу и помощь в подготовке детей к школе. АО «Смоленское областное предприятие пассажирского транспорта» выплачивает деньги при рождении ребенка, дает дополнительные отпуска матерям и отцам, гибкий график и подарки детям. ОАО «Рославльская трикотажная фабрика "Апрель"» поддерживает сотрудников при заключении брака, рождении ребенка, помогает многодетным и одиноким родителям. ООО «Внутриобластные междугородные автобусные перевозки» предоставляет выходной на 1 сентября для родителей детей до 4 класса.

Кроме того, меры поддержки внедряют на заводе «Измеритель», «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН», «КОЛТЕК-спецреагенты», «Рославльском ВРЗ», ПАО «Дорогобуж», «Полимер» и других. В ПАО «Дорогобуж» с 2026 года выплата при рождении ребенка выросла до 100 тысяч рублей. АО «Рославльский ВРЗ» предоставляет дополнительные дни отпуска при рождении ребенка и ежемесячно выплачивает пособия на детей от 1,5 до 3 лет.

В Правительстве подчеркнули, что будут развивать взаимодействие с предприятиями и поддерживать лучшие практики, чтобы жители региона могли строить карьеру и создавать семьи.