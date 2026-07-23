В деревне под Дорогобужем за 70 миллионов реконструировали водозабор

Фото из архива. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В деревне Ивонино Дорогобужского муниципального округа завершилась реконструкция водозабора в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы длились два года, на них направили порядка 70 миллионов рублей.

На объекте построили новый участок водопровода протяженностью 894 метра, капитально отремонтировали здание насосной станции, установили новый павильон, полностью заменили электрооборудование на современное и энергоэффективное. Также смонтировали новое насосное и технологическое оборудование, выполнили монтаж канализации, благоустроили и заасфальтировали территорию, установили новое ограждение.

Благодаря реконструкции надежным и качественным водоснабжением обеспечены несколько тысяч жителей Дорогобужа, а также жители деревни Ивонино.

Всего в 2026 году в рамках нацпроекта и Народной программы «Единой России» планируется обновить более 34 километров сетей водоснабжения и почти 3 километра теплоснабжения. На эти цели направят более 315 миллионов рублей.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что в Смоленской области модернизируют системы водоснабжения в сельских территориях. [Ссылка на предыдущую новость]