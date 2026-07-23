В смоленские вузы и колледжи подали уже более 20 тысяч заявлений

Фото из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Смоленской области продолжается приёмная кампания в высшие и средние профессиональные учебные заведения. На данный момент от выпускников 9 и 11 классов поступило более 20 тысяч заявлений. О ходе кампании сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В этом году смоленские вузы, колледжи и техникумы готовы принять на бюджетные места более 7,5 тысяч первокурсников. Среди самых востребованных направлений в вузах — здравоохранение, госуправление, прикладная математика, строительство и педагогика. Самый большой конкурс фиксируется в Смоленском государственном медицинском университете, Смоленском государственном университете и филиале РАНХиГС.

В учреждениях среднего профессионального образования популярны архитектура, прикладная геодезия, преподавание в начальных классах, сварщик и туризм. Наибольший конкурс — в Смоленском педагогическом колледже, академии градостроительства и архитектуры, а также в первом медико-технологическом колледже «Феникс». В этом году вырос конкурс в колледжи — участники федерального проекта «Профессионалитет», где обучение максимально приближено к реальным условиям работы на предприятиях.

Отдельно на брифинге говорили о целевом обучении. В 2026 году планируется набрать более 2600 ребят по программам СПО и свыше 450 договоров с вузами. Для целевиков предусмотрены дополнительные стипендии, в том числе для набравших более 90 баллов на ЕГЭ и для будущих учителей физики, математики, информатики, химии и биологии.

Приём документов в вузы продлится до 25 июля, в учреждения СПО — до 15 августа.