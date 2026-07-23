За сутки в Смоленской области в ДТП пострадали два водителя фур

Фото: УМВД России по Смоленской области.

22 июля на дорогах Смоленской области зарегистрировано два ДТП с участием большегрузов, в которых два человека получили ранения.

Первая авария произошла около 02:10 на 453-м км трассы М-1 «Беларусь» в Краснинском округе. 42-летний водитель «VOLVO FH» с полуприцепом не справился с управлением и врезался в стоящую фуру, которая затем столкнулась с третьим большегрузом. Виновник ДТП с травмами доставлен в больницу.

Второе ДТП случилось около 13:30 на 1-м км объездной дороги Рославля. 30-летний водитель «DAF» с полуприцепом съехал в кювет и опрокинулся. Мужчина также получил травмы и был госпитализирован.

Всего за сутки инспекторы ДПС зафиксировали 119 административных нарушений. Выявлен один нетрезвый водитель, пять автомобилистов перевозили детей без удерживающих устройств, шесть водителей не уступили дорогу пешеходам.