Провал на Большой Советской в Смоленске: почему «поплыл» склон и при чём тут мостовая XVI века

Фото: Снежана Вишневская.

Почти три недели один из самых оживлённых участков Смоленска живёт в режиме ЧП. На Большой Советской - по чётной стороне, между улицами Соболева и Козлова - проседает тротуар: брусчатка расходится, трещины подбираются к опорным столбам. Проход закрыт, техника работает круглосуточно. Рассказываем, что известно о причинах и чего ждать дальше.

Что случилось и когда

Первые трещины на тротуаре появились в начале июля - и первыми их заметили не службы, а сами смоляне: тревогу подняли в соцсетях. Реакция, надо признать, была быстрой: на место пригнали спецтехнику, участок закрыли для пешеходов, и с тех пор работы не останавливались ни на день.

Основная версия: вода размыла склон изнутри. Главные подозреваемые - подземные ручьи. По словам главы города Александра Новикова, их отвод не предусмотрели в полном объёме во время прошлогоднего ремонта на улице Парижской Коммуны. Вода постепенно пропитала грунт, склон потерял устойчивость - и дальше всё пошло по классическому сценарию оползня.

Сейчас на участке круглосуточно работают аварийные дорожные службы - около 30 единиц специализированной техники, сообщает сайт "АиФ-Смоленск". В правительстве Смоленской области рассказали о первоочередных мерах: основание склона укрепили шпунтами, воду откачивают, а для более эффективного отвода прорыли дополнительные дренажные канавы и уложили трубы - поток должен уйти в городскую ливнёвку.

Пока идут работы, чётная сторона Большой Советской для пешеходов закрыта - это вопрос безопасности. Но у истории есть и второе дно. В буквальном смысле.

Слой за слоем: что скрывает Большая Советская

Большая Советская - не просто дорога, а археологический «слоёный пирог». Под асфальтом веками накапливались следы старых городских улиц и деревянных мостовых. В августе прошлого года именно на этом участке археологи нашли деревянную мостовую XVI века.

Сделана она была по довольно необычной технологии - внизу настил из веток и щепы, перемешанный с мелкими камнями, сверху - кости животных. Древняя технология столетиями работала как естественный цемент - скрепляла грунт и не давала склону расползаться. Недавний капитальный ремонт мог нарушить эту конструкцию. И началась цепная реакция, которую мы и наблюдаем сегодня.

Чем рискует город

Под улицей проходит целый клубок инженерных коммуникаций: кабели, трубы, водопроводы. Если разрушение не остановить, оно может добраться и до них. Как поведут себя грунтовые воды в такой ситуации - отдельный и пока открытый вопрос.

Задача-минимум на сегодня - укрепить склон, восстановить тротуар и поставить ограждение. Затем начнётся системная работа.

«После того как экстренные работы закончат, к обследованию участка привлекут специализированную организацию, - уточнили в правительстве региона. - Им предстоит разработать проект комплексного ремонта территории и предложить, как в будущем защитить весь склон, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов».

Одна поправка, которую не согласуешь ни с одним подрядчиком, - погода. На Смоленщине идут дожди, грунт продолжает набирать влагу.