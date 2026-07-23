Смоленские волонтёры могут получить нагрудный знак «Доброволец России»

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С 20 июля по 19 августа включительно в Смоленской области открыт приём заявок на получение нагрудного знака «Доброволец России». Награда учреждена Правительством России в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и вручается за значительный вклад в добровольческую деятельность, героические поступки, а также за развитие донорства .

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко отметил: «Благородные традиции милосердия, помощь тем, кто нуждается в заботе и сострадании, всегда были в характере нашего народа. Нагрудный знак "Доброволец России" – это символ признания тех, кто отдаёт свой самый ценный ресурс – время» .

На получение знака могут претендовать волонтёры, заработавшие не менее 500 часов на платформе Добро.рф за последние три года, люди, совершившие героический поступок в рамках добровольческой деятельности, а также доноры крови, плазмы или костного мозга с большим опытом донаций и те, кто содействует развитию донорства .

В 2025 году добровольческой деятельностью в Смоленской области занимались более 68 тысяч молодых жителей . Волонтёрские штабы работают во всех 27 муниципальных образованиях, действует более 300 отрядов и объединений . Губернатор Василий Анохин отметил: «Ежегодно в регионе проводим конкурс "Доброволец Смоленщины", а лучших активистов награждаем почётным знаком "За исцеление и милосердие". Уверен, что наши добровольцы, доноры, волонтёры, неравнодушные смоляне достойны федеральной награды».

Желающие подать заявку могут обратиться лично в Главное управление Смоленской области по делам молодёжи и гражданско-патриотическому воспитанию (электронная почта: Zinchenko_KO@admin-smolensk.ru, телефон: +7 911 364 25 94). Среди обязательных документов – форма о представлении к награде, копия паспорта, согласие на обработку персональных данных и справка об отсутствии судимости . Подробная информация доступна на сайте доброволецроссии.рф.