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НовостиПроисшествия24 июля 2026 6:02

В Смоленске ищут 17-летнего подростка, пропавшего во время купания в Днепре

Источник:kp.ru
Фото из архива.

Фото из архива.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Смоленске продолжаются поиски 17-летнего подростка, который вечером 20 июля пропал во время купания в реке Днепр в районе дома № 89 по улице Приднепровской.

По предварительным данным, молодой человек решил искупаться, доплыл до середины реки и исчез из виду. До настоящего времени его местонахождение не установлено. Следственный орган возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство).

Ход расследования и координацию поисковых мероприятий контролирует прокуратура Промышленного района Смоленска. Поиски продолжаются.