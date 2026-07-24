В Смоленске проверяют детские сады перед 1 сентября

Фото администрации г. Смоленска.

В Смоленске стартовала плановая проверка готовности детских садов к новому учебному году. Комиссия, в состав которой вошли представители Роспотребнадзора, МЧС, Росгвардии, полиции и управления образования, оценивает состояние зданий, инженерных коммуникаций, систем безопасности и соблюдение санитарных норм.

Особое внимание — вопросам безопасности: антитеррористической защищённости, пожарной безопасности и санитарному состоянию помещений. В этом году на подготовку детских садов направлено 29 миллионов рублей на текущий ремонт зданий, более 30 миллионов — на укрепление материально-технической базы и 44 миллиона — на благоустройство территорий и ремонт асфальтового покрытия. Всего к 1 сентября планируется принять 13 776 воспитанников.

Проверки детских садов планируется завершить в июле. В августе начнётся приёмка школ.