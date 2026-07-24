Массированная атака на Смоленскую область: ночью сбили 17 беспилотников

Фото из архива.

Минувшей ночью над территорией Смоленской области силами Министерства обороны России сбиты 17 вражеских БПЛА. Жертв и разрушений на земле нет, на местах падения обломков работают оперативные службы.

Как уточнили в Минобороны РФ, всего за ночь дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 571 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над российскими регионами . Массированная атака затронула 16 регионов страны, включая Смоленскую область .

По данным мониторинговых служб, наиболее плотная группировка беспилотников в центральной части страны была зафиксирована именно над Смоленской областью — в разные моменты ночи цели обнаруживали в Ярцевском, Сафоновском, Ельнинском, Угранском и Рославльском районах . Отдельные группы дронов насчитывали до 60 аппаратов, следовавших транзитом в сторону Тверской области .

Губернатор Василий Анохин поблагодарил военных за защиту региона и призвал жителей соблюдать меры безопасности: при обнаружении обломков БПЛА необходимо сообщать по номеру 112.