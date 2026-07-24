Смолянам при заключении контракта увеличили выплату до 2,5 млн рублей

Фото: Правительство СО.

В Смоленской области с 20 июля 2026 года увеличена единовременная региональная выплата гражданам при заключении контракта с Министерством обороны РФ. Теперь она составляет 2,1 млн рублей.

С учётом федеральной составляющей в 400 тысяч рублей общий размер единовременной денежной выплаты при заключении контракта теперь составляет 2,5 млн рублей. Повышенная выплата действует для тех, кто заключил контракт сроком на один год и более в период с 20 июля по 31 декабря 2026 года. Предоставляется она в беззаявительном порядке на основании данных из военкомата и пункта отбора.

В регионе для участников СВО и их семей действует 58 бессрочных мер социальной поддержки. Работают региональный филиал фонда «Защитники Отечества» и Комитет семей воинов Отечества Смоленской области, которые ведут адресную помощь ветеранам и их близким. Для родственников всех участников СВО создана специальная платформа «Za Добро».

Для поступления на военную службу по контракту необходимо обратиться в пункт отбора в Смоленске на ул. Маршала Жукова, 12/2, или по телефонам: 8 (4812) 68-71-45, 22-15-22. Жители муниципалитетов могут обратиться в военкомат по месту жительства. Подробная информация доступна на сайте Минобороны России.