В Смоленской области появятся четыре новых кластера «Профессионалитета»

Фото: Правительство СО.

В Смоленской области в следующем году в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» появятся четыре новых кластера федерального проекта «Профессионалитет». Заявки региона в пятый раз стали победителями конкурса Минпросвещения РФ на предоставление грантов. Общий объем финансирования составит более 700 миллионов рублей.

Кластер электротехнической промышленности создадут на базе Смоленской областной технологической академии. Партнерами станут шесть предприятий, в том числе филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро», ПАО «Дорогобуж» и филиал ПАО «Россети Центр – Смоленскэнерго». Для студентов оборудуют 13 современных мастерских по электромонтажным работам, ремонту и наладке оборудования, разработке электронных устройств и цифровых систем.

Кластер атомной отрасли появится на базе Десногорского энергетического колледжа. Партнерами выступят Смоленская АЭС, ООО «Полимер» и Десногорский полимерный завод. В колледже создадут 12 мастерских для подготовки специалистов по эксплуатации оборудования атомных станций, техническим измерениям, сварочным технологиям, радиационной безопасности и энергетике.

Транспортный кластер будет создан на базе Техникума отраслевых технологий в Смоленском муниципальном округе. В проекте участвуют семь предприятий, включая «Терминал Никольский», «Птицефабрику "Сметанино"» и СОГБУ «Смоленскавтодор». Для студентов оборудуют шесть зон подготовки по ремонту автомобилей и дорожной техники, слесарным и сварочным работам, а также полигон для отработки навыков вождения.

Кластер легкой промышленности появится на базе Рославльского многопрофильного колледжа. Проект объединит колледж с ООО «СТК Производственная компания», ОАО «РТФ "Апрель"», Рославльской швейной фабрикой и представителями малого бизнеса. В колледже появятся семь мастерских по моделированию и конструированию одежды, швейному производству и раскрою материалов.

С 2023 по 2025 годы в регионе уже созданы пять отраслевых кластеров: строительный, машиностроительный, медицинский, сельскохозяйственный и химический. С 1 сентября начнет работу еще один — педагогический на базе Смоленского педагогического колледжа.