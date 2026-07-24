За сутки в Смоленской области в ДТП пострадали три человека

Фото: УМВД России по Смоленской области.

23 июля на дорогах Смоленской области зарегистрировано два ДТП, в которых три человека получили ранения.

Первая авария произошла около 12:40 в Смоленске на улице Соболева. 41-летний водитель автобуса ПАЗ не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди трактором «Hidromek». В результате 87-летняя пассажирка автобуса с травмами доставлена в больницу.

Второе ДТП случилось около 22:00 в Рославле на улице Красноармейской. 46-летний водитель «Лады Гранты» при повороте налево не уступил дорогу электроскутеру «Cross Bike» и столкнулся с ним. В аварии пострадали 34-летняя женщина-водитель скутера и её 37-летний пассажир — оба госпитализированы.

Всего за сутки инспекторы ДПС зафиксировали 296 административных нарушений. Выявлен один нетрезвый водитель, шесть автомобилистов перевозили детей без удерживающих устройств, девять водителей не уступили дорогу пешеходам.