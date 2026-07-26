В Смоленской области более тысячи народных дружинников помогают полиции

Фото: УМВД по Смоленской области

В Смоленской области активно развивается движение народных дружин. Сейчас в регионе созданы и работают 177 народных дружин, в которых состоит 1013 человек. О развитии движения «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В текущем году при участии дружинников выявлено и пресечено 203 административных правонарушения. Также они совершили 1385 выходов на дежурства по охране общественного порядка во время массовых мероприятий и ещё 1646 выходов — при проведении публичных, культурно-зрелищных и иных мероприятий.

Губернатор Василий Анохин отметил: «Участие граждан в охране порядка — это не просто помощь полиции, это проявление настоящей гражданской ответственности. Тысячи выходов на дежурства, сотни пресечённых правонарушений — это реальные цифры, за которыми стоит ежедневный труд неравнодушных смолян».

Дружинники помогают участковым, патрульно-постовой и дорожно-патрульной службам. В территориальных органах МВД для них регулярно проводят занятия по изучению законодательства, правилам охраны порядка, оказанию первой помощи и обеспечению собственной безопасности. Перед каждым дежурством — полный инструктаж.

В регионе действует система поощрения дружинников. Кроме материального вознаграждения им предоставляется бесплатное посещение ФОКов, выходные и дополнительные дни к отпуску. Ежегодно проходит конкурс «Лучший народный дружинник» с денежными премиями.

Для вступления в дружину нужно обратиться к командиру дружины в своём муниципалитете или в территориальный орган МВД.