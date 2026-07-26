Смоленск, Мурманск и Псков создали уникальный альянс городов

Фото: Администрация г. Смоленска.

На Международном форуме дружбы в Пскове подписано первое в России трёхстороннее межмуниципальное соглашение между Смоленском, Мурманском и Псковом. Документ объединил два города-героя — Смоленск и Мурманск — и город воинской славы Псков. О создании уникального альянса сообщили в пресс-службе администрации Смоленска.

Свои подписи под документом поставили главы городов: Иван Лебедев (Мурманск), Борис Елкин (Псков) и глава Смоленска Александр Новиков. Новый альянс не имеет аналогов в стране и открывает новые возможности для всех участников. Также подписано отдельное двустороннее соглашение о сотрудничестве с Мурманском — городами, у которых много общего, включая звание Города-героя и богатую историю.

Развитие межрегиональных и межмуниципальных связей — задача, которая не раз ставилась Президентом России Владимиром Путиным. Именно такая горизонтальная кооперация, по словам главы государства, делает страну сильнее, позволяет быстрее обмениваться лучшими практиками и выводить управленческие решения на новый уровень.

За этим альянсом — реальные, живые отношения, которые складывались не один год. Главы городов знакомы по совместной работе на различных муниципальных площадках, форумах и обучениях ВАРМСУ. Борис Елкин посещал Смоленск, обсуждались вопросы городского хозяйства и обмена опытом. «Это те самые горизонтальные связи, о которых мы часто говорим: когда руководители городов знают друг друга лично, понимают специфику территорий и могут договариваться быстро и по-человечески. Уверен, этот пример будет подхвачен и другими муниципалитетами», — отметил глава Смоленска.

Стороны договорились сотрудничать по широкому кругу направлений: обмен опытом в сфере городского хозяйства, экономики, социальной политики, молодёжных проектов. Псков — древний город с уникальным историческим наследием, Мурманск — опорный пункт Арктики, город с суровым характером и большими амбициями. У каждого из трёх городов есть чему поучиться и что предложить другим.

«Начинаем новую страницу в истории межмуниципальных отношений в России. Чем шире и разнообразнее горизонтальные связи городов, регионов и людей, тем крепче единство страны, тем она сильнее. Уверен, что вместе мы сможем больше», — подчеркнул глава Смоленска.